مصدر كنسي يوضح حقيقة مناشدة الرئيس السيسي لتنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بعد عيد القيامة

تداولت عدد من صفحات الأقباط على شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك، خطاب منسوب لعدد من الكنائس المحلية بمختلف الطوائف والمذاهب، قاموا بإرساله يناشدون فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل خطة الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء التي أعلنها أمس ، حتي انتهاء احتفال المسيحيين بعيد القيامة ، نظرا لتكدس أعداد المصلين في هذه الفترة ، وجاء نص الخطاب كالآتي :

«فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعالي دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ومعالي وزير الكهرباء

تحيه طيبه وبعد..

كل عام وانتم بخير بمناسبة اعياد المصريين بمناسبة عيد الفطر وبمناسبة أعياد أحد الشعانين وأحد القيامة

نحيط علم سيادتكم بان الكنائس بدءا من يوم الجمعة الموافق 26 / 4 / 2024 حتى يوم الاثنين شم النسيم الموافق 6 /5 / 2024 تقام الصلوات بالكنائس طوال اليوم من الصباح الباكر حتي المساء، والكنائس تكون ممتلئه بالمصليين في كل كنائس الجمهورية، فنرجو من سيادتكم عدم تطبيق جدول فصل الكهرباء في هذا الأسبوع حيث اننا في فصل الصيف وتكون المراوح الكهربائية وأجهزة الصوت والاضاءة الكهربائية تعمل بشكل دوري خلال هذا الاسبوع، ولذلك نرجو استثناء هذا الاسبوع من انقطاع الكهرباء على كل انحاء الجمهورية.. والرب يحفظ مصرنا الحبيبة»

وفي نفس السياق صرح مصدر كنسي، بإنه لا يوجد اي معلومات بشأن هذه الخطابات المنتشرة علي شبكات التواصل الاجتماعي، لإن المسئول الوحيد لمخاطبة رئاسة الجمهورية أو قيادات الدولة هو رئاسة الكنائس المصرية، وحتي هذه اللحظة لم يتم توجيه خطابات لهذه الجهات، رغم احتياج الكنيسة هذا الأمر في وقت الأعياد .

وأكد المصدر الكنسي، أن قادة الكنائس تقدر الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في هذه اللحظات الحرجة والراهنة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصلي دائما بان يحفظ الله مصرنا الحبيبة ، ويحمي قياداتها ويعطيهم كل حكمة.