طائرات الاحتلال تشن غارتين على محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد شمال النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين على محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال النصيرات تزامنًا مع قصف مدفعي وغارات جوية مكثفة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين من الحي الشرقي، واعتقلت عددًا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام المدينة وهم: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، رامي العجاوي، فادي الصوص وصبحي الجعفر.

كما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، عرف منهم حتى الآن: تامر ياسر عودة، مراد خليل مرداوي، عزيز نشأت شهوان، باهر محمد درة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.