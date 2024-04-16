الجيش الأردني: تكثيف الطلعات الجوية يهدف لعدم السماح باستخدام مجالنا الجوي من قبل أي طرف

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن سلاح الجو الأردني قام بزيادة طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء الأردن، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف، إن هذا الإجراء لتأكيد موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف، نظرًا لما تشكله من تعد على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

كما دعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء الشعب الأردني.

وأمس الإثنين، تلقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اتصالًا هاتفيًا من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تناول التصعيد الأخير في المنطقة.

وحذر الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، من خطورة دخول المنطقة في دوامات عنف جديدة تهدد الأمن والسلم الدوليين.