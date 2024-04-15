مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة أسوان،اليوم الاثنين،وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن اسوان اخطارا من مدير مرفق الاسعاف يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الخزان امام مدخل قرية غرب سهيل مما اسفر عن مصرع شخصين واصابة 14 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والمتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال الواقعة.