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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المقاتلان إسلام رضا وأحمد طارق يروجان للسياحة المصرية من الأهرامات.. "صور"

المقاتلان المصريان
المقاتلان المصريان
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في إطار حملتهما الترويجية استعدادا للمشاركة في مهرجان المقاتلين المحترفين بالرياض، حرص البطلان المصريان إسلام رضا وأحمد طارق على أن تكون البداية من أمام أهرامات الجيزة في إطار الترويج للسياحة المصرية.

ويستعد المقاتلان المصريان إسلام رضا والملقب بالزومبي المصري، وأحمد طارق الملقب بالصخرة العقلية، للمشاركة خلال شهر مايو المقبل بكل قوة في مهرجان المقاتلين المحترفين والذي يقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وحرص البطلان على أن تكون بداية حملتهما الترويجية للمشاركة في مهرجان المقاتلين من أمام أهرامات الجيزة لإرسال رسالة للعالم على عظمة الحضارة المصرية، والترويج للسياحة في مصر، حيث زارا منطقة الأهرامات وأبو الهول في إطار الاستعداد للبطولة.

ويواصل إسلام رضا وأحمد طارق تدريباتهما المكثفة استعدادا للمشاركة في مهرجان المقاتلين الاحترافي بالرياض، حيث يسعى البطلان المصريان لرفع اسم مصر عاليا والفوز بالألقاب.

المقاتلان المصريان إسلام رضا مهرجان المقاتلين المحترفين