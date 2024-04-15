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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسئول أمريكي: إسرائيل قد تهاجم أهدافا في عمق إيران

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن مسؤول أمريكي كبير، قوله إن "إسرائيل قد تهاجم أهدافا في عمق إيران ردا على هجوم الطائرات بدون طيار".

وأضاف أن تل أبيب تضغط لتنفيذ هذا الهجوم لجعل إيران تفهم قدرات إسرائيل".

وأوضح أن إسرائيل لم تبلغ واشنطن حتى الآن بموعد هجوم محتمل".

وتابع: نواصل جهودنا لمنع المزيد من التصعيد، لكن القرار في يد إسرئيل".

وقال المبعوث الإيراني للأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إن التقارير حول تعهدات مسؤولين إسرائيليين بالرد على ضربات إيران هي "مجرد تهديدات لا تنطوي على أفعال".
وتابع في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك أذيعت اليوم الإثنين أن "الإسرائيليين يعلمون أن ردنا المقبل سيكون أكثر حسما".
وحول ما إذا كانت بلاده خاطرت بالتصعيد نحو حرب أوسع أكد عرفاني أن "إيران لها الحق في الرد لأن إسرائيل بدأت العدوان ضد مبانينا الدبلوماسية". وأضاف قائلا "لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد عسكري من جانب إسرائيل".

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