وزير الأشغال اللبناني يستعرض أسباب غلق مطار رفيق الحريري ببيروت

أكد علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل، إن وفقا للمعطيات على المستوى الإقليمي، دفعت الحكومة اللبنانية وبعد التنسيق مع رئيس بري وميقاتي، أخذت قرار بوزارة الإشغال العامة والنقل بإقفال الأجواء اللبنانية.

وأضاف «حمية»، عبر موقع « skype»، ببرنامج "مباشر بيروت"، الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو حرص على أمن وسلامة الأجواء وسلامة الأشخاص، موضحا أن هذا القرار أتخذ من 7 صباحًا.

وتابع وزير الأشغال العامة والنقل، أن حدث بعض الأربكات في عدد من شركات الطيران الوطنية، طيران الشرق الأوسط وشركة الطيران العربية، والأجنبية، موضحا أنها أخذت بعض الوقت لجدولة رحلاتها، لافتا إلى أن من اليوم الرحلات الجوية قد عادت إلى طبيعتها، بعد غلاقه لساعات.