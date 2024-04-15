غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلستة العامة غدا الثلاثاء، ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين عضوًا، الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.

وأيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية.

وقال النائب في طلبه: "في خطوة هي الأولى من نوعها تقوم الدولة منذ فبراير عام 2021، بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهي أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلا عن إضافة حيز عمراني جديد المنطقة شرق الإسكندرية" بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة، بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.



وأوضح النائب طارق نصير، أنه طبقا لما هو معلن فمن المتوقع أن يتم الإنتهاء منها بنهاية هذا العام الجاري 2024، منذ أن بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذي يحتاج إلى أن نلقي الضوء الضوء ليس فقط عى فكرة المدن الذكية التي أضحت نموذجا للعديد من المدن التي تم أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الآولى التي يتم إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية، وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشاءها في البحر المتوسط.