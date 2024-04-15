بعد الهجوم على إسرائيل.. إيطاليا تغلق قنصليتها في طهران

أعلنت إيطاليا مساء اليوم الاثنين أنها ستغلق القنصلية الإيطالية في طهران حتى إشعار آخر، يأتي ذلك في أعقاب الهجوم الإيراني المكثف على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في إعلانه، إن إيطاليا ستدرس فرض عقوبات إضافية على إيران أو كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يهاجمون إسرائيل.

وأضاف: "الهجوم الإيراني كان خطأ كبيرًا بالنسبة لطهران". لكنه أشار إلى أن إسرائيل "استفادت من تمكن العالم من رؤية فعالية دفاعها الجوي".

وقالت القناة السابعة العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديد أهداف محتملة، بما في ذلك احتمال وقوع هجوم سيبراني، أو هجوم مادي على منشأة في إيران.