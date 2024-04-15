قناة إسرائيلية: نتنياهو طلب من الجيش مجموعة من الأهداف للرد على إيران

قال القناة السابعة العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديد أهداف محتملة، بما في ذلك احتمال وقوع هجوم سيبراني، أو هجوم مادي على منشأة في إيران.

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم ، إذا لم نسقط هذه الحكومة “حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو” في الوقت المناسب فسوف تجلب لنا الخراب وقد آن الأوان لإجراء انتخابات.

وأضاف لبيد، أن نتنياهو عمل على ضياع كامل لقوة الردع الإسرائيلية، وكل ما بقي هو عنف إرهابيين يهود خرجوا عن السيطرة.