"جودة مخرجات التدريب بالإدارة المحلية".. رسالة ماجستير بكفر الشيخ

ناقش قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ رسالة ماجستير، اليوم الإثنين، بعنوان "أثر استخدام أساليب تحليل الاحتياجات التدريبية على جودة مخرجات التدريب بالإدارة المحلية" للباحث كريم جمعة السماحي مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ ،حيث طبقت، الدراسة على العاملين بمحافظة كفر الشيخ .

واستهدفت الرسالة ، التعرف على أثر الممارسات الحديثة في تحديد وتحليل احتياجات العاملين في الجهاز الإداري من البرامج التدريبية لسد الفجوات المعرفية والمهارية والسلوكية، والتي يتضح أثرها في قياس مخرجات التدريب.

جدير بالذكر، أن الدراسة العملية لرسالة الماجيستير هي أحد نواتج الارتقاء بمستوى التدريب وبناء القدرات بمحافظة كفر الشيخ ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدرييي للمحافظة، والذي ساهم الباحث بحكم خبراته المتراكمة في مجال التدريب والتطوير خارج وداخل مصر، لمدة تزيد عن 15 عاماً.

أشرف على رسالة الماجستير الأستاذ الدكتور علي احمد عبد القادر أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ وشارك في لجنة الحكم والمناقشة كلاً من أستاذ دكتور سامح عبد المقصود أستاذ التسويق بقسم ادارة الاعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والأستاذة الدكتور سهام نبيل أستاذ مساعد بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

وفي نهاية المناقشة ، منحت اللجنة ، الباحث كريم السماحي درجة الماجستير بتقدير ممتاز .