ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. محافظ المنوفية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أعضاء مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام وذلك لبحث مطالب المواطنين وحرصًا علي التواصل الدائم مع جموع البرلمانيين  بما يُسهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم .
في بداية اللقاء، أكد المحافظ  حرصه علي التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة .
وتناول اللقاء عرض لأهم المشروعات التي تتم علي أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات ، وأكد محافظ المنوفية حرصه علي المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ تلك المشروعات بما يحقق رضا المواطن .

أعضاء مجلس النواب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية مجلس النواب البنية التحتية