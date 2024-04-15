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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

محافظ سوهاج يتفقد الكنيسة الأثرية لدير الأحمر

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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زار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بشاي (الدير الأحمر) بسوهاج، وكان في استقباله الراهب القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير، وعدد من الآباء رهبان الدير. 

وتفقد  الفقي الكنيسة الأثرية واستمع لشرح معالم الدير الأثري والأيقونات الجدارية بالكنيسة الأثرية، وملخص لتاريخ الرهبنة في منطقة أدريبة التي يقع بها الدير الأثري العريق.

وأبدى السيد المحافظ انبهاره بالكنيسة الأثرية وبروعة وجمال أيقوناتها.

رافق محافظ سوهاج خلال الزيارة الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي مدير مكتب المحافظ، والسيد هلال ذكي رئيس مجلس مركز ومدينة سوهاج.

 


 

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