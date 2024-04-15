رئيس الرقابة الصحية: التأمين الشامل يهدف إلى إصلاح النظام الصحي ليشمل جميع المصريين

أكد أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري، بحيث يشمل جميع المصريين بما فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية ويشمل جميع الخدمات الطبية وجميع القطاعات، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم على تأمين صحي للأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وقال: "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية مشمولة بمعايير جودة، فصل مقدم الخدمة عن ممول الخدمة"، مشددا على أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متوافقة تصدر معايير جودة متوافقة مع المعايير الدولية، موضحًا تقديم معايير للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمعامل ومراكز الأشعة حصلت على اعتماد مطابق للمعايير الدولية.

وأكد مراقبة تطبيق الخدمة لضمان الاستدامة، وقال "الزيارات الرقابية تتم بعدد كبير خلال 4 سنوات منذ تطبيق النظام قمنا بـ24 ألف زيارة رقابية، هيئة الرعاية الصحية تشكو من كمية الزيارات الرقابية"، مضيفًا " الزيارات بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية"، مشيرًا إلى أن الزيارات تشمل قياس معايير تقديم الخدمة الطبية.

وأوضح أن المنشآت المعتمدة 350 تتضمن منشأة منها 78 مستشفى و 202 وحدة رعاية أولية، قائلا: "النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية".