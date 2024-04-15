المشدد 3 سنوات للمتهمين باختطاف شخص وتصويره عاريا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لسائق وعاطلين، لاتهامهم بخطف شخص والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات وتهديده بسلاح ناري واحتجازه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17235 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "كريم م ع"، 26 سنة، سائق، و"يحيي ز م"، 26 سنة، عاطل، هارب، و"حسين م ح"، عاطل، هارب، لأنهم في يوم 22 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطفوا بالتحايل - المجني عليه "إسلام سامي صلاح الدين محمد يوسف"، بأن أوهمه المتهم برغبته في شراء بعض الملابس منه، مستدرجا إياه ومدعيا رغبة باقي المتهمين في شراء الملابس منه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول تعدى عليه، وأحدث إصابته باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه باستخدام كلب، بأن قام بتحريشه عليه محدثا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وقام الثالث بالشد من أزرهم بأن قام بتهديده باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، حوزته مبعدين إياه عن أعين المارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان تعدوا على المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد وكان ذلك بإشهارهم أسلحة نارية وبيضاء في وجهه مجبرين إياه على التجرد من ملابسه وقام المتهم الأول بتصويره مقطع مصور له عاريًا، ليضمنوا بذلك عدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة، واحتجزوا المجني عليه داخل إحدى العقارات بناحية حارة أبو سريع بدائرة القسم بدون وجه حق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك كرها عنه حاملين الأسلحة محل الاتهامات اللاحقة.