أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني: مصر لديها رؤية واضحة منذ بداية الأزمة بالخرطوم

قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إنّ مصر لديها رؤية واضحة منذ اليوم الأول لاندلاع أزمة في السودان، وثورة ديسمبر 2019، إذ أكدت القاهرة ضرورة احترام قيادات الشعب السوداني، وعدم التدخل الخارجي في الملف السوداني، وتمكست بأن يكون الحل سودانيا، كما كان دورها مهما جدا في تماسك الدولة السودانية ووحدتها.

وأضاف "الفحل"، مع الإعلامية منى عوكل، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "السودانيون يعتصرهم الحزن والألم والهم والغم بسبب حرب مورست عليهم والقهر والإذلال والاغتصاب من ميليشيا الدعم السريع".

وتابع: "قبل 100 عام اندلعت ثورة لواء الأبيض، التي عبرت عن التعاطف والتعاضد مع الثورة المصرية في عام 1919، حيث أعدم الاستعمار الإنجليزي ضباطا سودانيين تمردوا عليه وعبّروا عن مواقفهم المناهضة لهم، وهذا ما يؤكد وطنية وقوة الجيش السوداني وتمسكه بوحدة البلاده".