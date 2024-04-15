"إسفكسيا الغرق" وراء وفاة شاب بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول غرق طالب بمياه الرياح التوفيقي بمنشأة القناطر

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب مفتش الصحة لفحص جثة الطالب، وتبين أن الوفاة نتيجة "اسفكسيا الغرق"

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طالب في مياه الرياح الناصري بدائرة المركز

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين أنه عقب نزوح طالب لمياه النيل بقصد الاستحمام جرفته المياه لعدم إجادته السباحة، جرى انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.