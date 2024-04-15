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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لغد الثلاثاء

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
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رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال عبدالرازق ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح غدا الثلاثاء.

وأحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من العضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وكل ما دار بشأنه من مناقشات لأعضاء المجلس وكذلك ردود ممثلي الحكومة الي لجنة الصحة والسكان لدراستة ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي المجلس بجلسة قادمة.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن المنظومة الصحية تحتاج الي الكثير والكثير.

 وأضاف أن الصرف علي هذه المنظومة له مردود ايجابي جدا وهي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية وطنية خالصة. 

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