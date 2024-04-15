تشيلسى يسعى لتعديل الأوضاع فى مواجهة إيفرتون الجريح

تختتم اليوم منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، عندما يستضيف فريق تشيلسى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، نظيره إيفرتون، وذلك على ملعب " ستامفورد بريدج".

ويسعى فريق تشيلسى لمداواة جراحه وتعديل أوضاعه فى ترتيب جدول الدورى الإنجليزى، بعد أحتلاله المركز التاسع فى البريميرليج برصيد 44 نقطه، حصدهم من 30 جولة، حقق خلالهم 12 انتصار، و 8 تعادلات، وتعرض للهزائم فى 10 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق إيفرتون للخروج من عنق الزجاجة فى مواجهة اليوم، وتحقيق الانتصار على تشيلسى، من اجل الابتعاد عن دائرة الهبوط، ومصالحة جماهيره الغاضبة بعدما فشل فى تحقيق نتائج ايجابية فى الفترة الأخيره.

وشهدت الجولة الأخيرة اول انتصار لإيفرتون فى أخر 14 جولة فى البريميرليج، لذلك يحتل المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، حصدهم من 31 جولة، حقق خلالها الفوز فى 9 جولات، وتعادل فى 8 مباريات، وتعرض لـ 14 هزيمة، بعد ان تم خصم 8 نقاط من أجل انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز إيفرتون بهدفين دون رد، وذلك على ملعب "جوديسون بارك"، والتى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر المسابقة.