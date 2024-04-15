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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور| تطوير ميدان المطار وخيمة بدوية لاستقبال ضيوف العاصمة الإدارية بالوادي الجديد

تطوير ميدان مطار
تطوير ميدان مطار الوادي الجديد
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انتهت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، من مشروع تطوير ميدان مطار المحافظة والخيمة البدوية شمال مدينة الخارجة ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين،  خلال تفقده التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة متابعة الموقف التنفيذي بمبنى فرع بنك مصر والجاري فرشه وتأثيثه بعد انتهاء أعمال الإنشاءات؛ استعدادًا للافتتاح. 

كما تابع الزملوط، الانتهاء من فرش وتأثيث الخيمة البدوية المُلحقة كقاعة تراثية لاستقبال ضيوف العاصمة، موجهًا بسرعة استكمال أعمال "اللاندسكيب" داخل العاصمة وبمحيطها الخارجي وتركيب لافتات المباني الحكومية.

كما تفقد الزملوط، ميدان مطار الخارجة بعد التطوير، مؤكدًا على متابعة ورعاية أشجار الزينة والنخيل واللاندسكيب بالميدان.

جدير بالذكر أن العمل استمر في العاصمة الإدارية في الوادي الجديد لأكثر من ٣٠ شهرا، حيث انطلق العمل في يونيو عام ٢٠٢٠ لإنشاء العاصمة الإدارية، بعدما جرى اختيار الموقع شمال مدينة الخارجة في الوادي الجديد على مساحة ١٠١ فدان منها ٣٨ فدانا للمرحلة الأولى، وبتكلفة تبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، من إجمالي تكلفة تصل إلى مليار جنيه.

 وتشمل المرحلة الأولى مباني للجهات الحكومية ومباني للأنشطة التجارية ومبني للتعامل مع الجمهور وشبكة الطرق والمرافق، وتم استغلال المنطقة جنوب شرق مسجد الرحمن الرحيم على أول الطريق الدائري، لإنشاء مشروعات صيانة وخدمات سيارات وكافتيريا، بالإضافة إلى زراعة ١٦٠٠ شجرة لتوفير الظل وإضفاء مظهر جمالي، وزراعة سور شجري من أشجار الماهوجني يحيط بحديقة ٣٠ يونيو والعاصمة الإدارية، كما تم الانتهاء من إنشاء الطريق بطول ١٥٠٠ متر لربط العاصمة بوسط المدينة وفتح آفاق تنموية جديدة بالمنطقة.

الخيمة البدوية لاستقبال ضويف الوادي
الخيمة البدوية لاستقبال ضويف الوادي
بنك مصر بالخارجة
بنك مصر بالخارجة
تطوير ميدان مطار الخارجة
تطوير ميدان مطار الخارجة
قطاع التعليم بالعاصمة الادارية
قطاع التعليم بالعاصمة الادارية
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية
محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية
محافظ الوادي يتفقد مبنى بنك مصر
محافظ الوادي يتفقد مبنى بنك مصر
محافظ يتابع تطوير ميدان مطار الخارجة
محافظ يتابع تطوير ميدان مطار الخارجة
العاصمة الإدارية الخارجة الوادي مشروع