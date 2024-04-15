القمة 127.. الزمالك يسعى لتقليل الفارق أمام الأهلى فى تاريخ المواجهات

يستضيف فريق الزمالك، فى تمام السابعة من مساء اليوم الأثنين، نظيره وغريمه التقليدى الأهلى، وذلك على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، فى القمة 127 والتى تأتى ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الفريق الملكى، فى مواجهة اليوم، لتقليل الفارق الموجود فى تاريخ مواجهات الفريقين والتى يسيطر عليها المارد الأحمر، حيث سبق وأن تواجها الزمالك مع الأهلي في 224 مباراة رسمية بمختلف البطولات، حقق خلالها 51 انتصارا مقابل 97 فوزا للقلعة الحمراء، بينما انتهت 76 مباراة بالتعادل.

كما التقيا الفريقان فى 126 مباراة سابقة في الدوري المصري، حقق الزمالك الفوز في 27 مناسبة، وتلقى الهزيمة في 49 مباراة، بينما انتهت 50 مواجهة بالتعادل.

وفى كأس مصر، تواجها فى 33 مباراة، كانت الغلبة للأهلي بعدما حقق 17 انتصارا، مقابل 11 فوز للزمالك، و5 تعادلات.

وشهد السوبر المصري ايضا تفوق كاسح للأهلى بـ 6 انتصارات، مقابل انتصارين للزمالك، وذلك خلال 8 مواجهات جمعت بينهما.