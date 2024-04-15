"الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "قصائد مرئية" للفنانة هند عدنان.. السبت المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة هند عدنان تحت عنوان (قصائد مرئية) ، وذلك يوم السبت الموافق 20 إبريل 2024 في تمام الساعة الـ 6 مساءً بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويستمر المعرض حتى 11 مايو 2024.

وفى نفس السياق يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان وائل الشافعي تحت عنوان (أبيض وأسود) يوم الخميس الموافق 18 إبريل 2024 في تمام الساعة 6 مساء بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر حتى 4 مايو 2024.

كما يفتتح ايضا معرض الفنان مدحت سعودي تحت عنوان (سمات إنسانية) يوم الخميس الموافق 18 إبريل 2024 في تمام الساعة 6 مساء بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 4 مايو 2024.