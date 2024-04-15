عام على الحرب في السودان.. الموت بسبب المجاعة يحاصر الشعب

في ليلة صافية من العام الماضي، اقتحم عشرات المقاتلين المدججين بالسلاح منزل أميمة فاروق في أحد الأحياء الراقية في العاصمة السودانية الخرطوم وتحت تهديد السلاح، قاموا بجلد المرأة وصفعها، وأرهبوا أطفالها وبعد ذلك، قام أفرادها بطردهم من المنزل المُسيج والمكون من طابقين.

وقال المعلم البالغ من العمر 45 عامًا: "منذ ذلك الحين، دمرت حياتنا، لقد تغير كل شيء في هذا العام."

وتعيش فاروق، وهي أرملة، وأطفالها الأربعة الآن في قرية صغيرة خارج مدينة ود مدني بوسط السودان، على بعد 136 كيلومترا (85 ميلا) جنوب شرق الخرطوم ويعتمدون على المساعدات المقدمة من القرويين وفاعلي الخير لأن منظمات الإغاثة الدولية لا تستطيع الوصول إلى القرية.

تمزق الحرب السودان منذ عام، منذ أن اندلعت التوترات المتصاعدة بين الجيش وميليشيات الدعم السريع شبه العسكرية سيئة السمعة وتحولت إلى اشتباكات في الشوارع في العاصمة الخرطوم في منتصف أبريل 2023 وسرعان ما انتشر القتال في جميع أنحاء البلاد.

وقد طغت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة على الصراع، والتي تسببت منذ أكتوبر في أزمة إنسانية هائلة للفلسطينيين وتهديد بالمجاعة في القطاع.

وبحسب تقرير وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإن عمال الإغاثة يحذرون من أن السودان يتجه نحو كارثة مجاعة واسعة النطاق، مع احتمال حدوث موت جماعي في الأشهر المقبلة، حيث انهارت شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء، ولم تعد وكالات الإغاثة قادرة على الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا.

وفي الوقت نفسه، أثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن وقوع فظائع، بما في ذلك عمليات القتل والتشريد والاغتصاب، لا سيما في منطقة العاصمة والمنطقة الغربية من دارفور.

وحذر جاستن برادي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، من احتمال وفاة عشرات أو حتى مئات الآلاف في الأشهر المقبلة لأسباب تتعلق بسوء التغذية.

وقال برادي "سيصبح هذا الأمر قبيحا للغاية بسرعة كبيرة ما لم نتمكن من التغلب على تحديات الموارد وتحديات الوصول".

وقال إن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للضغط على الجانبين لوقف القتال وجمع الأموال للجهود الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.

لكن المجتمع الدولي لم يعره سوى القليل من الاهتمام وتحتاج الحملة الإنسانية للأمم المتحدة إلى نحو 2.7 مليار دولار هذا العام لإيصال الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الإمدادات إلى 24 مليون شخص في السودان، أي ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

وحتى الآن، قدم الممولون 145 مليون دولار فقط، أي حوالي 5%، وفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية المعروف باسم أوتشا.

وقال كريستوس كريستو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية، في بيان صدر مؤخرًا، إن "مستوى الإهمال الدولي صادم".

ويشهد الوضع في القتال على الأرض تدهورا قام الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، بتقسيم الخرطوم وتبادل إطلاق النار العشوائي على بعضهما البعض واجتاحت قوات الدعم السريع معظم أنحاء دارفور، في حين نقل البرهان الحكومة ومقره إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

ووثقت الوحدة السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي منظمة حكومية، ما لا يقل عن 159 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي العام الماضي، جميعها تقريبًا في الخرطوم ودارفور وقالت رئيسة المنظمة، سليمة إسحاق شريف، إن هذا الرقم يمثل قمة جبل الجليد لأن العديد من الضحايا لا يتحدثن علنًا خوفًا من الانتقام أو وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب.

وكان الوضع مروعًا في دارفور، حيث تُتهم قوات الدعم السريع وحلفاؤها بارتكاب أعمال عنف جنسي وهجمات عرقية على مناطق القبائل الأفريقية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق في مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة التي كانت مسرحا لحرب إبادة جماعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأدت سلسلة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على قبيلة المساليت الأفريقية العرقية إلى مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالقرب من حدود تشاد، وفقًا لتقرير قدمه خبراء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في وقت سابق من هذا العام، وقالت إن دارفور تشهد "أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005".

وقال آدم رجال، المتحدث باسم تنسيق شؤون النازحين واللاجئين في دارفور، إنه مع عدم قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى مخيمات النازحين في دارفور، فإن ثمانية من كل 10 أسر في المخيمات تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم.

وفي مخيم كلمة بإقليم جنوب دارفور، قال إن ما يقرب من ثلاثة أطفال في المتوسط يموتون كل 12 ساعة، معظمهم بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية وأضاف أن المركز الطبي في المخيم يستقبل يوميا ما بين 14 إلى 18 حالة سوء تغذية، معظمهم من الأطفال والحوامل.

وباستثناء عمليات القتل في الجنينة، تسببت الحرب في مقتل ما لا يقل عن 14600 شخص في جميع أنحاء السودان وخلقت أكبر أزمة نزوح في العالم، وفقًا للأمم المتحدة وقد نزح أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم، وفروا إما إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة.

ويفر الكثيرون مرارًا وتكرارًا مع اتساع نطاق الحرب.

وعندما وصل القتال إلى شارعه في الخرطوم، اتجه تاج السر وزوجته وأطفاله الأربعة غربًا إلى أقاربه في دارفور في بلدة أردماتا.

ثم قامت ميليشيات الدعم السريع وحلفاؤها باجتياح أرداماتا في نوفمبر، واجتاحوا البلدة لمدة ستة أيام وقال السر إنهم قتلوا العديد من المساليت وأقارب جنود الجيش السوداني.

وقال عبر الهاتف من بلدة أخرى في دارفور "البعض قتلوا بالرصاص أو احترقوا داخل منازلهم، لقد نجوت أنا وعائلتي فقط لأنني عربي".

ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن إنتاج الغذاء انهار، وتوقفت الواردات، وأعاق القتال حركة المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45٪ في أقل من عام.

ودمرت الحرب نظام الرعاية الصحية في البلاد، ولم يتبق سوى 20 إلى 30٪ من المرافق الصحية العاملة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما لا يقل عن 37% من السكان في مستوى الأزمة أو أعلى يعانون من الجوع.

وحذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة حامل وأمهات حديثي الولادة قد يموتون بسبب سوء التغذية في الأشهر المقبلة.

وقال عارف نور، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان: "إننا نشهد جوعًا ومعاناة وموتًا هائلًا ومع ذلك فإن العالم ينظر بعيدًا".

ويعاني نحو 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من 710 آلاف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وكان حوالي 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقًا لتقييم صدر في ديسمبر من قبل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أو IPC، الذي يعتبر السلطة العالمية المعنية بتحديد شدة أزمات الجوع ووجد التقرير أن 17.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل عام.

ويقول عمال الإغاثة إن على العالم أن يتخذ إجراءات.

وقال برادي، من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "يوصف السودان بأنه أزمة منسية وبدأت أتساءل عن عدد الأشخاص الذين علموا به في المقام الأول ثم نسوا الأمر" مضيفا "هناك بلدان أخرى تحظى باهتمام أكبر من السودان لا أحب المقارنة بين الأزمات فالأمر أشبه بمقارنة مريضين بالسرطان... كلاهما بحاجة إلى العلاج".