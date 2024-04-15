صور.. بدء توريد محصول القمح بشون وصوامع الغربية

تابعت اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية برئاسة نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية.



وتفقدت اللجنة أعمال التوريد بصومعة طنطا الإماراتية بحضور أعضاء اللجنة المركزية بمحافظة الغربية، والتأكيد على توفير كافة السبل لتيسير عمليات استلام القمح من المزارعين وعدم التكدس أمام الصوامع.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة دعما للمزارع المصري.

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