ضبط 178 قضية مخدرات و27 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (178) قضية مواد مخدرة

ضبط 27 قطعة سلاح نارى بحوزة 27 متهم.

تنفيذ 50474 حكم قضائى متنوع.

ضبط 232 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 22553 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 36 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .