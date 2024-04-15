الصحة الفلسطينية تناشد المؤسسات الصحية إقامة مستشفيات ميدانية في غزة

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار محاولة لتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل.

ويواصل الاحتلال سلسلة الانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المؤسسات الصحية والمستشفيات في شمال قطاع غزة. هذه الأعمال الشنيعة تُفضح مرة أخرى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي يمارسها الاحتلال.

قد تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الصحية والمستشفيات تُعتبر ملاذًا هامًا للمرضى والمصابين وتوفير الرعاية الصحية الضرورية، وتدميرها يُعرض حياة السكان المحاصرين في قطاع غزة للخطر، مما يجعل هذه الأفعال بمثابة جرائم حرب.