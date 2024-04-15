الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الأوروبي شرق خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

ونشرالاحتلال الإسرائيلي جنوده في شوارع البلدتي وجابت دورياتها الشوارع الرئيسية وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين.

وأمس الأحد، هاجم مجمعة من المستوطنين الإسرائيليين سيارات المواطنين الفلسطينيين شمال بلدة يعبد بمحافظة جنين، ما أدى لتحطيم زجاج سيارة مواطن من قرية ظهر المالح.