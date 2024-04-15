ads
الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الأوروبي شرق خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

ونشرالاحتلال الإسرائيلي جنوده في شوارع البلدتي وجابت دورياتها الشوارع الرئيسية وسط اندلاع مواجهات في المنطقة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين.

وأمس الأحد، هاجم مجمعة من المستوطنين الإسرائيليين سيارات المواطنين الفلسطينيين شمال بلدة يعبد بمحافظة جنين، ما أدى لتحطيم زجاج سيارة مواطن من قرية ظهر المالح.

الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف محيط مستشفى الأوروبي استهداف خان يونس قوات الاحتلال اقتحامات إسرائيلية