عاكس شقيقته.. المُشدد 15 سنة لمتهم قتل عاملًا فى القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم- بالسجن المشدد 15 سنة - بتهمة قتل جاره، لخلافات بينهما، بدائرة قسم شرطة المرج.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم "ج.م" عاطل، قتل المجني عليه «ط. ا- عامل»، بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، وذلك لخلافات بينهما، حيث قام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه، وعقب معاتبته له، قرر الانتقام منه.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم عقد النية والعزم على قتل المجني عليه، بعد نشوب مشاجرة، والتعدي عليه من قبل المجني عليه، أمام أسرته، وفوجئ المتهم بضربه.

وأشار المتهم، إلى أنه فكر وخطط للانتقام منه، حيث انتظره أمام مسكنه، واستل سلاحًا أبيض «مطواة»، وعقب رؤية المجني عليه، سدد له طعنة في قلبه، تسببت في وفاته.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن أسرة المجني عليه، ذكرت أن المتهم سيئ السمعة، كان يتطاول علي شقيقة المجني عليه، عند رؤيتها، بحديثه عنها، فضربه المجني عليه وهدده بعدم الاقتراب لأحد من أسرته، وأنه سوف يحرر محضرا في قسم الشرطة، وضربه أمام الجميع.

وأضاف المتهم: «وعقب تهديد المجني عليه، وضربه أمام الجميع، قررت أخذ حقي، وانتظرته أسفل مسكنه، وعقب رؤيته سددت له طعنات، وهربت في الحال».

كان قسم شرطة المرج، تلقي بلاغا يفيد بسقوط شاب أسفل مسكنه، غارقا في دمائه، وتوفي في الحال، وبالانتقال لمكان الواقعة، وعمل التحريات اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم. وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.