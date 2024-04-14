كاتب صحفي: الهجوم الإيراني على إسرائيل كشف عن مفاجآت كثيرة

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن ما حدث ليلة أمس من تصعيد إيراني ضد إسرائيل يمكن قراءته على وجهين، كل طرف من أطراف هذا النزاع يرى أنه حقق نصراً، موضحًا أن الطرف الإيراني يرى أن العملية التي قام بها نصرا، ولكنها في أفضل الأدبيات العسكرية يمكن وصفها بمناورة عسكرية تدريبية.

وأضاف «أبو شامة»، عبر موقع «zoom »، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إيران أخبرت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول المنطقة، قبل 3 أيام بأنها ستقوم بهذه العملية بشكلها التفصيلي، موضحا أن إيران ترى بقيامها بضرب إسرائيل أو باطلاق صواريخ على إسرائيل، نصر معنوي سواء على المستوى الداخل الإيراني أو على مستوى شعبية إيران لدى دول وأطراف تؤيدها في المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي، أن إسرائيل في كل المحافل والتصريحات الصادرة عن الإعلام الإسرائيلي، ترى أن ما تحقق بالنسبة لإسرائيل هو نصر لها ولخلفائها في المنطقة.

وأشار إلى أن ما جرى أمس كشف التنسيق الأمريكي الإيراني الكبير، في كل مجريات الأمور، بالإضافة إلى أنه كشف عن الكثير من التواجد الأمريكي الواضح في المنطقة الذي مكن دفاعات الجوية الأمريكية من التصدي للكثير من الصواريخ، وكشف أيضا التواجد البريطاني والفرنسي، حيث أعلنت كلا الدولتين أنها نجحت في إسقاط العديد من الصواريخ.

