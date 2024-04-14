ضبط مخبز في منطقة الطالبية بالإسكندرية ينتج خبزا ناقص الوزن

تلقي المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية شكاوى من سوء حالة رغيف الخبز بمنطقة الطابية و حرصا منه على فحص جميع الشكاوى المقدمة فقد تشكلت حملة برئاسته و تم المرور على مخابز منطقة الطابية و تم التحقق من المخالفات المذكورة و تم تحرير مخالفات لتلك المخابز و تطبيق القانون عليها.

وتحذر المديرية من اتهاذ الاجراءات القانونية في حال اثبت وجود تلاعب في انتاج خبر ناقص الوزن، او مخالفة القوانين، وتهيب بالمواطنين عدم القلق و عدم تأثر المنطقة بغلق بعض المخابز بالمنطقة و سوف يتم غلقها تنفيذا للعقوبات بالتتابع و ليس فى أن واحد، وسوف يتم تدبير اى احتياجات للمواطنين من الخبز حال تأثر المنطقة بذلك.

وسوف تسعى المديرية بتقديم رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى، كما تهيب المديرية بالسادة المواطنين بعدم السماع لأى اشاعات مغرضة و الرجوع إلى مصدر المعلومة الصحيحة ألا و هى مديرية التموين و التجارة الداخلية.

وجاء ذلك بعد حرص مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية على مصلحة المواطنين بتوفير الخبز البلدى المدعم طبقا للمواصفات الفنية التى أقرتها الوزارة و كذلك كافة السلع التموينية، وحرص المديرية على الحفاظ على أموال الدعم المقدم من الدولة للسادة المواطنين.