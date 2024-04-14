اليوروكنترول يشيد بأداء الجانب المصرى والسعودي في إدارة الحركة الجوية

أشادت هيئة الأمان والسلامة الاوروبيةاليوروكنترول بالدور الكبير والفعال لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربيه السعودية، لقيامهم على الفور بتفعيل خطة طوارئ بين إقليمي الطيران المصرى والسعودى وتحديد مسارات محددة بدقة عالية ساعدت على استيعاب الحركة الجويه الطارئة خلال تلك الظروف الاستثنائية،، هذا وقد أعربت الهيئة عن تقديرها لأداء سلطات الطيران المدني ومنظومة الملاحة والمراقبة الجوية بالبلدين، لما بذلوه من جهد كبير ودور ملموس خلال تعاملهم مع هذا الموقف الطارئ بشكل سريع وبكفاءة عالية، حيث تم على الفور التنسيق التام بين الجانبين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لاستيعاب الحركة الجوية الوافدة والناتجة عن تحويل العديد من الطائرات من مسارها الجوي المعتاد إلى كلا من المجال الجوي المصري والسعودي..

في ضوء التقرير اليومي الصادر عن هيئة الأمان والسلامة الاوروبية (اليوروكنترول).. والذي أشادت فيه بكفاءة أداء الجانب المصري من خلال التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري والتي ظهرت بالشكل المشرف والمتميز فى ظل إغلاق المجالات الجويه لبعض الدول المجاورة الذي أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وأعداد الطائرات وتكثيف الضغط على المجال الجوي المصري،، حيث قاموا على الفور بالتعامل بكل سلاسة وأمان الأمر الذي يثبت كفاءة ومهارة العناصر البشرية العاملة بمنظومة المراقبة والملاحة الجوية خاصة خلال تعاملهم باحترافية ودقة عالية في الظروف الاستثنائية والتزامهم أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية..

يشار الي ان مصر للطيران قررت إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات كلا من الأردن والعراق ولبنان. نظرًا لإعادة فتحالمجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان،

وذلك بعد ان اعلنت مصر للطيران مساء امس السبت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه وذلك لحين إشعار آخر