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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يزف بشرى سارة بشأن الأسعار

حاتم النجيب رئيس
حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة
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أكد حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينهم أسعار الخضراوات والفاكهة.
وأضاف  النجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيه في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيها في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.
وتابع حاتم النجيب: ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كاف في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الأسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيها للكيلو الواحد.

وأردف: سعر البامية كان 150 جنيها قبل رمضان، ودلوقتي بـ 60 جنيها، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛  سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيا  في الكيلو.
 

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