نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي مستمر في نهجه الرائد لتعزيز السلام بالمنطقة

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن العداون الإسرائيلي على قطاع غزة الذي امتد لنحو 7 اشهر، شهد فيها القطاع مجازر كارثية وإبادة جماعية تنتهك كل الأعراف الدولية، تسبب في امتداد الصراع بين عدة قوى إقليمية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حذر من اتساع دائرة الحرب.

وأشار "البدري" في تصريحات الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر مرارًا وتكرارًا من الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة ليس فقط على أمن واستقرار المنطقة، بل وتأثيرها السلبي على كافة دول العالم، موضحا أن نهج مصر خلال الفترة الماضية يتسق مع موقفها من التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير، بدعم السلم والاستقرار والدعوة إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي مستمرة في نهجها الرائد لتعزيز السلام بالمنطقة.

وأكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية توازنها الاستراتيجي في ظل ما تتعرض له المنطقة، بعدم التورط في مشكلات وصراعات إقليمية من شأنها أن تعيق المشروع التنموي المصري، فضلا عن الحفاظ على مكانتها الإقليمية، مشددًا على أن مصر وقيادتها السياسية قادرة على حماية حدود البلاد من أي خطر يهدد أمنها القومي وأنها على أهبة الاستعداد لأي مواقف طارئة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ موقف مصر الثابت والداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ما قبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كحل أساسي لإحلال السلام في المنطقة، وفق المرجعيات الدولية لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.