بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الموانئ الكيني يفوز على الشرطة الرواندي

فاز فريق الموانئ الكيني على نظيره فريق الشرطة الرواندي بنتيجة 3/1، في إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً مميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسم الفريق الكيني المباراة لصالحه بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي.

وتفوق فريق الموانئ الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وعاد الشرطة الرواندي وحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-23، وفي الشوطين الثالث والرابع فاز فريق الموانئ الكيني بنتيجتي 25-21، و25-20.