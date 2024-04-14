حقوق عين شمس تنظم دورة تحضيرية للتأهيل للعمل بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى

ينظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس البرنامج التدريبي "التأهيل للعمل بالسلك الدبلوماسي"وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الخارجية عن قبول دفعة جديدة من خريجى مختلف الكليات للعمل بها.

وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/٨ إلى ٢٠٢٤/٦/١٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا وذلك استعدادا لأداء الامتحانات التى تنظمها الوزارة فى هذا الشأن يحاضر فيها نخبة من المتخصصين فى القانون الدولى العام، وقانون المنطمات الدولية، والاقتصاد الدولى ، واللغات الأجنبية.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، محمد صافي عميد كلية الحقوق وإشراف أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و سالي سمير قائم بعمل مدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية.