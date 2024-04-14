الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد كلوب على تشكيل هجومي في هذه المباراة؛ إذ يضم ثلاثي الهجوم المميز محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز، مع دعم من خط الوسط بقيادة إندو وماك أليستر وجونز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز 14 برصيد 30 نقطة.

يدخل ليفربول المباراة وهو يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخسارة من أتلانتا في الدوري الأوروبي، في المقابل، يواجه كريستال بالاس مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري الإنجليزي.