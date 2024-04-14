"التحالف الوطني" يطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للأشقاء بقطاع غزة.. فيديو

أعلن المركز الاعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأحد، الموافق 14 إبريل2024، عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250قاطرة محملة بأكثر 4009 طنًا من المواد الغذائية و الأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.

وشملت أكثر من 3100 ألف طنًا من المواد الغذائية ونحو 246 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 100طنًا من الخيام والمراتب والمخدات، ونحو 430 طنًا من المياه المعدانية، بالإضافة لنحو 2طن من المنظفات.

وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.

ويشارك في القافلة نحو 12 كيانًا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: ( مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، جمعية أبشر، مؤسسة ابو العنين، بنك الطعام المصري، مؤسسة جمال الجارحي، بنك الشفاء المصري، مؤسسة الإغاثة و الطوارئ، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة كريمة).

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.