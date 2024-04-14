"الكهرباء": ترشيد الطاقة يحد من ساعات تخفيف الأحمال وخفض الفواتير

أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أنه مع بدايه دخول شهور الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتعاظم الاستهلاك وإسراف المواطنيين فى استخدام اجهزة التبريد والتكييف يعتبر ترشيد استهلاك الطاقة قضبة وطنية خاصة فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة تحديات عالمية ومحلية نتيجة لما يمر به العالم من احداث وقيامها بتطوير وتنمية حقل ظهر لزيادة وتعظيم انتاجه من الغاز حيث يحقق الترشيد العديد من المزايا التى تعود على الدولة والمواطنين وتمكن من التغلب على الازمات والتحديات التى يمر بها العالم ويحقق الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة خاصة وأن هناك تقارير تؤكد ان الاستفادة الاقتصادية من الطاقة فى مصر تعتبر من اقل المعدلات العالمية وانه يمكن تحقيق وفرا يبلغ اكثر من 25 % من الاستهلاك الحالى.

وطلب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة من قيادات القطاع ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين فى اقامة خلايا شمسية لتوفير جزء من احتياجاتهم من الكهرباء وتقديم الادارات المختصة فى شركات التوزيع وتقديم كافة النصائح والتوجيهات لهم لتشجيع المواطنين على استغلال اسطح منازلهم لانتاج الكهرباء وتخفيف الاعباء عن الوقود البترولى.

كما طلب الوزير شركات انتاج الكهرباء بذل كافة الجهود للوصول لاقل قدر ممكن من استهلاك الوقود لانتاج الكيلووات ساعة والاعتماد على الوحدات الكبيرة والدورة المركبة وعدم تشغيل الوحدات الاكثر استهلاكا للوقود الا فى الحالات القصوى.

وأشار رئيس القابضة للكهرباء إلى أهمية تطبيق برامج الترشيد باعتباره الاستثمار الاوفر والاسرع ذات جدوى اقتصادية وعائد للدولة وللمواطن رغم توافر قدرات الكهرباء الكافية بالشبكة القومية التى تم اعادة تأهيلها خلال السنوات الماضية وإضافة حوالى 30 الف ميجاوات لقدراتها لتصل اجمالى القدرات المتاحة بمحطات التوليد إلى حوالى 60 الف ميجاوات وبفارق كبير عن ذروة الاستهلاك البالغة 35 الف ميجاوات.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تقوم باقصى جهودها لتخفيف الاعباء عن المواطنين وتوفير التيار بصفة مستمرة خاصة للاستخدامات الاستراتيجية والمخابز ومحطات المياه والصرف وروافع مياه الرى.

وشدد على ضرورة أن تكون إدارات الكهرباء القدوة للمواطنين فى عدم الاسراف فى الانارة وتشغيل اجهزة التكييف وضرورة خفض الانارة لاقل المعدلات وكذلك التوسع فى تركيب العدادات بدلا من نظام الممارسات وتكثيف الحملات على سارقى التيار والتعاون مع الوزارات الاعلى استهلاكا للكهرباء للترشيد مؤكدا الحرص التام على الوصول لاقل حد ممكن من تخفيف الاحمال والعمل على استقرار التيار للمواطنين خاصة فى فترات الامتحانات والحرارة الشديدة وكذلك للمرافق الهامة من مياه وصرف صحى وروافع الرى وغيرها وناشد المواطنيين بضرورة ترشيد الطاقة والمساهمة بفاعلية فى جهود الدولة لتوفير التيار واستقراره لكافة المواطنيين خاصة فى فترة ما بعد الغروب ولمدة ساعتين حتى لا يضطر مركز التحكم لتخفيف بعض الاحمال لحماية الشبكة الكهربائية مع الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الاستهلاك.