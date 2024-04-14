الخارجية الإيرانية: أبلغنا سفراء أوروبا أن عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا للدفاع عن النفس

استدعى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية ونقلا عن رويترز.

وقال وزيرالخارجية الإيرانية، أبلغنا سفراء الدول الأوروبية أن عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس وملتزمون بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وبدأت إيران، مساء يوم أمس السبت 13 أبريل، في شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، قال الحرس الثوري الإيراني عنه أنه سيكون "هجومًا مركبًا".

يأتي ذلك ردًا من طهران على استهداف إسرائيل لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية مطلع أبريل الجاري مقر القنصلية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.