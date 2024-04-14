الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد والحوار بعد هجمات إيران على إسرائيل

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قلقها البالغ، إزاء التوتر المتصاعد في المنطقة، ودعت إلى وقف فوري للتصعيد وتجنب أي خطوات من شأنها تفاقم الأوضاع.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، وذلك لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو المزيد من عدم الاستقرار.

وشددت الوزارة على أهمية حل الخلافات القائمة بالحوار والتفاوض عبر القنوات الدبلوماسية، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت الإمارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وذلك من خلال العمل على حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تُشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الدوليين.

يأتي هذا الموقف الإماراتي إثر الهجمات الجوية التي شنتها إيران على إسرائيل، والتي أعقبتها غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا. وقد أدت هذه التطورات إلى مخاوف من احتمال حدوث تصعيد كبير في الصراع بين البلدين.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تُمثل دعوة الإمارات لخفض التصعيد والحوار خطوة هامة في مسعى لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة.

وتُؤكد هذه الدعوة على التزام الإمارات العربية المتحدة بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وحرصها على حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.