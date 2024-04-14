الإمارات تدعو لضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد

أعربت دولة الإمارات عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصىدرجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستوياتجديدة من عدم الاستقرار.



ودعت الوزارة إلى حل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسكبسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة، كما طالبت الأمم المتحدة ومجلسالأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حلالقضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.