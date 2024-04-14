مسؤول أمريكي: قواتنا جاهزة للدفاع عن نفسها في المنطقة

الأحد 14/أبريل/2024 - 01:29 ص

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركي، أن القوات الأميركية "اعترضت بعض المسيرات التي كانت موجهة لإسرائيل".

وامتنع المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه "عن تحديد مكان اعتراض المسيرات أو عددها أو طبيعة هذه المسيرات".

وكان مسؤول في البنتاجون أكد أن واشنطن "تتخوف من هجوم واسع النطاق يشمل إطلاق مئات المسيرات والصواريخ تجاه إسرائيل".

وشرح المسؤول أن "هجمات واسعة النطاق ومكثفة قد تربك أنظمة الدفاع الجوي مهما كانت متطورة ما قد يتسبب بوصول بعض الهجمات إلى أهدافها".

وأكد أن القوات الأميركية "متأهبة وجاهزة للدفاع عن نفسها وعن إسرائيل".