مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد الحكومة وسط تعثر مفاوضات تحرير الرهائن في غزة

خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة يوم السبت، للتعبير عن استيائهم من الحكومة، حيث طالب البعض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة منذ ستة أشهر، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وفقا لـ "رويترز".

وتصاعدت المخاوف في إسرائيل بشأن سلامة الرهائن البالغ عددهم 129 رهينة، مما دفع عائلاتهم وأصدقائهم إلى تنظيم احتجاجات قوية ضد الحكومة اليمينية التي يقودها نتنياهو.

وأعلن أهالي الرهائن تضامنهم مع النشطاء الذين يطالبون منذ فترة طويلة بإسقاط نتنياهو، في ضوء محاكمته بتهم فساد ينفيها، ومحاولاته لإجراء تعديلات قضائية مثيرة للجدل العام الماضي.

وقالت مارفا إيريز، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي شاركت في المظاهرات في تل أبيب: "بلادنا على حافة الهاوية. لقد بدأنا بالفعل في التراجع وعلينا أن نوقف ذلك. أنا هنا لأحشد القوة ولأقول للناس إن عليهم أن يخرجوا ويخبروا