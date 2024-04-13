مطار القاهرة الدولي يشهد انتعاشًا ملحوظًا في معدلات الحركة تزامنًا مع إجازة العيد

حقق مطار القاهرة الدولي انتعاشاً ملحوظاً في حركة السفر والوصول خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية ٣٦٣٦ رحلة جوية تم تسييرها خلال الفترة من ٩ حتى ١٤ إبريل الجاري لنقل ٥٠٠ ألف راكب ما بين وصول وسفر.

وسجل المطار اليوم السبت أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول بإجمالي ٩٤ ألف راكب على متن ٦٤٧ رحلة جوية وتعد هى النسبة الأعلى في حركة السفر والوصول خلال أوقات الذروة والتي شهدها المطار في الفترة الحالية.

وقامت إدارة المطار بتسخير كافة إمكانياتها وفقًا لخطة عمل متكاملة وضعتها وزارة الطيران المدني بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة للتعامل مع أعداد المسافرين وحركة الطيران لاستقبال المعتمرين وزائري مصر خلال الأعياد وأوقات الذروة، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالعمل على قدم وساق وتقديم كافة التسهيلات لجميع المسافرين فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات أمام ضيوف الرحمن فور عودتهم من الأراضي المقدسة، وتذليل كافة العقبات لهم، وفي هذا السياق تم تزويد مباني الركاب بفرق عمل مجهزة على مدار الـ ٢٤ ساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لجميع الركاب لضمان انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول وبما يحقق لهم تجربة سفر أكثر سهولة ويسر عبر المطارات المصرية.