البيت الأبيض: الرئيس بايدن يلتقي كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجتمع مع مسؤولي الأمن القومي ووزراء في الحكومة اليوم السبت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي ذكرت فيه إسرائيل أن إيران شنت هجوما عليها بطائرات مسيرة.

فيما أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما جويا بالمسيرات نحو إسرائيل، وفقا لوكالة "روسيا اليوم" الروسية.

وقال المجلس في بيان: "يتم إطلاع الرئيس بايدن بانتظام على الوضع من قبل فريق الأمن القومي التابع له، وسيلتقي بهم بعد ظهر اليوم في البيت الأبيض".

وأضاف البيان: "فريق الرئيس على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين بالإضافة إلى الشركاء والحلفاء الآخرين. ومن المرجح أن يتكشف هذا الهجوم على مدى عدة ساعات".

وأكد مجلس الأمن القومي أن "الرئيس بايدن كان واضحا: دعمنا لأمن إسرائيل قوي. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران".

طهران تهاجم إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت ما يزيد عن 50 طائرة بدون طيار (مسيرة) باتجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتم إطلاق صفارات الإنذار في حال دخول المسيرات الإيرانية أجواء إسرائيل.

أوردت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات بدون طيار (مسيرات).

ووفقا للتقارير، فمن المتوقع أن تستغرق المسيرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

ويأتي الهجوم ردا على غارة إسرائيلية استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وقتلت ضباطا بارزين في الحرس الثوري الإيراني.