ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار أسطوانة غاز ببني مزار

نقلت عربات الإسعاف ٦ مصابين فى الحريق الذى اندلع بمركز بنى مزار لتلقى العلاج بالمستشفى والمصابين هم عمر ياسر عطية، 23 سنة، طالب، وحمدي محمد مرسي، 23 سنة، طالب، وأشقائه وليد 25 سنة،عامل حدادة، ويوسف، 15 سنة، طالب، وعبدالرحمن، 21 سنة، ومحمود، 26 سنة، عامل حدادة، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، عامل حدادة، مقيمين جميعا بمركز بني مزار .

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من أهالي شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، باندلاع حريق هائل، بمنزل، نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز .

انتقلت سيارات الحماية المدنية، برئاسة النقيب محمد سامي، وبإشراف اللواء مصطفى دعبس، مدير الحماية المدنية، وتبين اندلاع حريق هائل، بمنزل محمد مرسي على مرسي، شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز .

تم إخماد الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة، وتسبب الحريق في مصرع صاحب المنزل محمد مرسي محمد، 60 سنة، حداد، مقيم ببني مزار .

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، وآخر إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج .