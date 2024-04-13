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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

علي فرج يتأهل لربع نهائي بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

على فرج
على فرج
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 تأهل على فرج لاعب وادى دجلة، الى ربع نهائى بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، بعد فوزه على الانجليزى كورتس مالك، فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-0 .

كانت نتيجة الأشواط، كالتالى: 11-5 ، 12-10، 11-3 ، 11-7 .
بهذا الفوز تأهل على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الاول عالميا، إلى ربع النهائى لمواجهة الكولومبي ميجيل رودريجيز .

بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، وتيني جيليس.

علي فرج اسكواش وادي دجلة بطولة بلاك بول للإسكواش