الدوري الإنجليزي.. بورنموث يباغت مانشستر يونايتد في الشوط الأول

باغت فريق بورنموث، ضيفه مانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتقدم بورنموث على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في شوط أول مثير، شهد فاعلية هجومية من لاعبي الفريقين.

افتتح دومينيك سولانكي التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 16، قبل أن يدرك البرتغالي برونو فيرنانديز التعادل لليونايتد في الدقيقة 31.

ورفض بورنموث أن ينتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل، ليسجل جاستن كلويفرت الهدف الثاني في الدقيقة 36.

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على بورنموث؛ لتحسين مركزه في الدوري الإنجليزي، واللحاق بالمراكز الأربعة الأولى.

يحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الثاني عشر وفي رصيده 41 نقطة.