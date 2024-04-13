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الأحد 14 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصطفى عسل يتأهل لربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

مصطفى عسل
مصطفى عسل
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تأهل التايجر مصطفى عسل لاعب الأهلى الى ربع نهائى بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، بعد فوزه على الفرنسى جريجوار مارش، فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-2 .

كانت نتيجة الأشواط، كالتالى: 11-5 ، 5-11 ، 10-12 ، 11-4 ، 11-5 .
بهذا الفوز تأهل مصطفى عسل، المصنف الثانى لتلك البطولة، إلى ربع النهائى لمواجهة فارس دسوقى، فى مواجهة مصرية خالصة .

بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، و تيني جيليس.
 

مصطفى عسل إنطلاق بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش اسكواش