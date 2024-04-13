مصطفى عسل يتأهل لربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

تأهل التايجر مصطفى عسل لاعب الأهلى الى ربع نهائى بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، بعد فوزه على الفرنسى جريجوار مارش، فى مباراة الدور الثانى بنتيجة 3-2 .

كانت نتيجة الأشواط، كالتالى: 11-5 ، 5-11 ، 10-12 ، 11-4 ، 11-5 .

بهذا الفوز تأهل مصطفى عسل، المصنف الثانى لتلك البطولة، إلى ربع النهائى لمواجهة فارس دسوقى، فى مواجهة مصرية خالصة .

بطولة "بلاك بول" الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى بطولات PSA الذهبية للرجال والسيدات بمجموع جوائز 108 آلاف دولار لكل منهما، تقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل على ملاعب بلاك بول بمشاركة من أبرز اللاعبين المشاركين في البطولة علي فرج، مازن هشام، مصطفى عسل، جويل ماكين، ميجيل رودريجيز، نوران جوهر، نور الطيب، أوليڤيا ويڤر، و تيني جيليس.

