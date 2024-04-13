أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني ويهزم جيرونا بثلاثية حاسمة

فاز أتلتيكو مدريد على نظيره جيرونا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

أظهر أتلتيكو مدريد قوته وخبرته في هذه المباراة، حيث تمكن من العودة من التأخر بهدف وتحقيق فوز هام، تألق جريزمان بشكل لافت بتسجيله هدفين، بينما قدم كوريا أداء مميزا أيضا.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، حيث تقدم جيرونا مبكرا بهدف دوفبيك في الدقيقة 4، لكن أتلتيكو مدريد عاد بقوة وسجل هدفين من ركلة جزاء بواسطة جريزمان وهدفا من كوريا قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حسم جريزمان النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 50، ليقود فريقه لتحقيق فوز هام يعزز موقعه في جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 61 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة 65 في المركز الثالث.

وواصل "الروخيبلانكوس" انتصاراتهم بعد الفوز الأخير على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، ليثبت قدرته على المنافسة على جميع الجبهات.